«Ponti in vista», avverte l'home page del sito Tirrenia-Moby, con un'imperdibile offerta pensata per chi sta pianificando di trascorrere il weekend pasquale in Sardegna. Si parte da quarantotto euro ad adulto, così assicura la scritta in arancione che invita a prenotare subito.

La sorpresa arriva quando scopri che all'andata non ci sono cabine disponibili partendo da Civitavecchia, con nessuna compagnia. L'unica opzione disponibile sono le poltrone: non esattamente l'ideale per una famiglia che si mette in viaggio, magari con due bambini. E una mezza beffa per l'Isola che continua a fare i conti con i problemi in cielo.

Basta collegarsi nei vari siti delle compagnie navali che consentono di raggiungere la Sardegna e ipotizzare che a organizzare la trasferta sia una famiglia più o meno standard: due adulti e altrettanti bambini, di 8 e 10 anni, con auto al seguito. Partenza fissata per il 17 e rientro il 21, la sera di pasquetta. Bisogna mettere in conto che si potrà arrivare a spendere quasi 800 euro - 798,42 per la precisione - imbarcandosi da Genova diretti a Porto Torres, con Tirrenia.

