La Pasqua riporta i turisti nel nord Sardegna. Secondo le previsioni dei gestori degli aeroporti di Alghero e Olbia, tra oggi e martedì 19 aprile nei due scali transiteranno circa 65mila passeggeri.

Per la precisione, 25mila al "Riviera del Corallo” e 40mila al “Costa Smeralda”.

Dati ovviamente non comparabili con quelli degli ultimi due anni, quando la pandemia ha limitato e non poco gli afflussi turistici. Ma in aumento anche rispetto al ponte pasquale del 2019, l’anno pre Covid.

A Olbia la Geasar, società di gestione dell'aeroporto, fa sapere che l'incremento dei voli tra il 2019 e il 2022 è del 4%, per un totale di 308 movimenti e 53mila posti offerti, il 59% dei quali riguarda rotte nazionali.

Ad Alghero, la Sogeaal comunica una crescita ancora maggiore, con un +19% rispetto alle festività pasquali di tre anni fa, e un'offerta complessiva di 31mila posti e 166 movimenti fra collegamenti nazionali e internazionali.

