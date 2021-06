Cinquanta milioni di euro di investimenti nei prossimi 5 anni. Nuovi stabilimenti nella zona industriale di San Marco e 500 assunzioni.

La Nobento, azienda di serramenti, 25 milioni di fatturato e 204 dipendenti, quarta realtà in Italia per volume e quantità di prodotti, intende far diventare Alghero “la cittadella dell’infisso”.

Lo ha annunciato oggi l’amministratore unico Andrea Alessandrini, in occasione dell’inaugurazione del nuovo showroom.

Nel prossimo quinquennio l’obiettivo è crescere ulteriormente con nuovi stabilimenti per 25mila metri quadrati e assumere centinaia di addetti.

Al taglio del nastro c’erano, tra gli altri, i rappresentanti istituzionali del territorio, il sindaco Mario Conoci, il presidente del Consiglio regionale Michele Pais, ma anche il vescovo Mauro Morfino , la prefetta Maria Luisa D'Alessandro e i dirigenti scolastici, come Mario Peretto, preside del Liceo Fermi. La Nobento ha infatti da tempo attivato un laboratorio per la formazione degli studenti nell’ambito della alternanza scuola-lavoro.

