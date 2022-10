“Non mi stupisco del boom turistico della Sardegna, stiamo parlando di una terra magnifica. Il settore turistico ha subito un’importante battuta di arresto a causa della pandemia ma è un comparto cruciale per l’economia del Paese e della regione”.

Andrea Orcel, amministratore delegato di UniCredit, sarà domani nell’Isola per preparare la firma di un importante accordo di sviluppo destinato alle imprese sarde.

In un’intervista esclusiva all’Unione Sarda racconta i termini dell’accordo e come l’istituto che guida aiuterà le famiglie sarde per far fronte ai rincari e ai costi esorbitanti dell’energia. In particolare Orcel ritiene determinante, per la crescita dell’Isola, alcuni settori economici, tra cui l’agroalimentare.

“Favorire la relazione tra la filiera agricola e quella turistica territoriale può generare valore economico e nuove opportunità per l’incoming turistico. In UniCredit ci crediamo molto e per questo abbiamo rilanciato recentemente ‘Made4Italy’ destinando un nuovo plafond di 5 miliardi di euro per le imprese del turismo e dell’agricoltura”, ha aggiunto Orcel.

