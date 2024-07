Antonello Fois, già presidente dell’associazione produttori Apos, è stato eletto all’unanimità presidente del Consorzio per la tutela dell’Olio Extravergine di Oliva Dop Sardegna. L’elezione è avvenuta questa mattina nel corso dell’assemblea riunita all’agriturismo “Il Giglio”, a Oristano. Antonella Orrù, già presidente avrà, per il prossimo mandato la carica di vicepresidente insieme ad Alessandro Ibba.

Del Consiglio fanno parte anche Luca Carrone in rappresentanza Coop Valle del Cedrino, la rappresentante della categoria produzione, Maria Francesca Carta; il consigliere rappresentante della categoria trasformazione, Antonio Secchi (in rappresentanza della Secchi & C); il rappresentante della categoria trasformazione, Cristiano Mura; il rappresentante della categoria Confezionatori, Carmela Monni in rappresentanza di Accademia Olearia e Gianfranco Deidda.

«Sono onorato di guidare questo importante Consorzio che rappresenta una parte importante del settore olivicolo sardo», sottolinea Fois al termine dell’assemblea. «Porteremo avanti il lavoro nel solco della precedente guida che ha saputo creare importanti percorsi di valorizzazione dell’olio extravergine Dop in Sardegna. Siamo consapevoli che c’è ancora tanto lavoro da fare e per questo lo porteremo avanti con ampia condivisione di un percorso già virtuoso, coscienti delle grandi potenzialità che riveste questo settore per l’economia agricola e agroalimentare della Sardegna».

