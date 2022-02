In tutto il mondo si celebra oggi uno dei prodotti più amati, apprezzati e iconici del Made in Italy.

Stiamo parlando della Nutella, la celeberrima crema al cioccolato e nocciole della Ferrero, lanciata nel lontano 1964 e che da allora si è fatta conoscere in tutto il globo, diventando un “must” per tutti i golosi.

Il “Nutella Day” del 5 febbraio è stato istituito il 5

febbraio 2007 da Sara Rosso, blogger americana e superfan della crema Ferrero. Da allora la giornata è il pretesto per fare scorta di Nutella e per cimentarsi nelle più disparate ricette, da postare sui social per consigliare agli utenti il modo migliore per gustare la mitica crema spalmabile.

"Oggi in tutto il mondo si celebra una vera e propria icona del Made in Italy. Uno dei prodotti più conosciuti e amati e che non passa mai di moda", commenta il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, Gian Marco Centinaio. "La Nutella - ricorda il sottosegretario - ha conquistato intere generazioni, è un simbolo del know how italiano, un'idea vincente che ha riscosso un successo planetario. Negli anni è diventata molto di più di una crema spalmabile, alla Nutella sono legati i nostri ricordi da bambini, è qualcosa da condividere insieme in famiglia e con gli amici. È stata celebrata - aggiunge Centinaio - in film, libri e canzoni. Non sorprende che questa giornata sia diventata in poco tempo un fenomeno globale, con fan e appassionati di tutti i paesi pronti a condividere sui social immagini, idee, ricette, foto e video dedicati a questo simbolo del Made in Italy fra i più famosi e amati al mondo", conclude.

Secondo dati recenti, Nutella è commercializzata in 160 nazioni e ogni anno ne vengono venduti circa 770 milioni di barattoli, consumati da più di 110 milioni di famiglie sparse nei cinque continenti.

