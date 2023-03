Proficuo incontro, ieri, al Museo del Vino di Berchidda per diffondere la cultura del vino, approfondire le tematiche sulla viticoltura e le produzioni agroalimentari e cogliere le opportunità che offre la Strada del Vermentino di Gallura.

Nata nel 2009 con l'obiettivo di promuovere il territorio attraverso forme di turismo enogastronomico sostenibile, l'associazione, costituita da sessanta partners, di cui oltre una decina di Comuni galluresi, durante l'incontro con i produttori ha ribadito l'impegno a fare attività in un sistema di rete e ha lanciato un nuovo percorso di programmazione per la promozione dei prodotti del territorio.

«Stiamo lavorando per costruire reti all'interno di un sistema di promozione in cui sono presenti soggetti pubblici e privati, con il ruolo attivo degli operatori di settore e delle Pro Loco», dice il presidente della Strada del Vermentino, Gavino Sanna. «Il mio impegno sarà quello di organizzare un evento per inaugurare ufficialmente la sede della Strada del Vermentino nel Museo del Vino, in cui metteremo a punto la strategia di valorizzazione territoriale e delle eccellenze agroalimentari», dichiara l'assessore alle Politiche agricole del Comune di Berchidda, Luciano Sini. Per il sindaco, Andrea Nieddu, la Strada del Vermentino riveste «una grande importanza per lo sviluppo locale e il valore economico e culturale delle produzioni vitivinicole del territorio».

