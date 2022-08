“Il mare tra Olbia e Siniscola deve restare libero da parchi eolici offshore”. A ribadirlo è Roberto Deriu, consigliere regionale del Partito Democratico: “La nostra polemica contro le pale eoliche nell'area di rispetto dell'Einstein Telescope non è certo una stravaganza ma è fondamentale per continuare a concorrere a questo eccezionale progetto, come hanno capito molto bene in Olanda”, aggiunge.

Il progetto in questione prevede la presenza di 65 turbine eoliche galleggianti, alte 280 metri e posizionate a una distanza dalla costa che varia da un minimo di 25 a un massimo di 40 km. "Non ci opponiamo a priori alle energie rinnovabili – sottolinea -, ma è necessario che i progetti siano compatibili con la tutela delle ragioni paesaggistiche e ambientali del nostro territorio, e soprattutto siano compatibili con l'investimento decisivo dell'Einstein Telescope. Quello progettato a largo della costa nord-orientale sarda evidentemente non lo è".

Deriu sullo stesso tema ha presentato nelle scorse settimane un’interrogazione in Consiglio regionale: “In Olanda, l'altro Paese candidato per la realizzazione dell'ET, hanno capito che eventuali parchi eolici sarebbero deleteri per concorrere al progetto. Motivo per cui - conclude - continueremo ad opporci con tutte le nostre forze allo scempio dell'eolico lungo le coste tra Olbia e Siniscola".

