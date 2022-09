Ha 12 anni appena ed è già Ceo, ovvero amministratore delegato, di un’azienda. Parliamo di Nathan Falco Briatore, figlio di Flavio e di Elisabetta Gregoraci. Dopo le vacanze tra Kenya e Costa Smeralda è pronto a rientrare tra i banchi di scuola, ma il futuro lavorativo per lui sembra abbastanza spalancato.

Sul suo profilo Instagram, che conta più di 160mila followers, ha aggiunto un dettaglio che non è certo passato inosservato. Nella descrizione ha scritto “Ceo del Billionaire Bears nft”.

Ma che azienda è quella che in italiano si traduce con “orsi miliardari”? Sul sito si legge che è “una comunità esclusiva di Nft e un hotspot per affari e connessioni, gli orsi miliardari ti permettono di accedere a feste esclusive, omaggi di lusso e molto altro”.

Uno dei Ceo più giovani al mondo ma non il più giovane: alcuni anni fa Samaira Mehta è diventata Ceo a nove anni dopo aver creato un gioco da tavola sulla programmazione. Unendo la sua passione per i giochi tavola, i conigli e la programmazione, ha creato il primo gioco che insegna a programmare, diventato famoso in tutto il mondo. Si chiama CoderBunnyz.

