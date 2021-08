"La motorizzazione civile di Cagliari è nel caos per carenza di personale, servono i rinforzi".

Lo hanno affermato i deputati sardi Forza Italia, Ugo Cappellacci e Pietro Pittalis, che hanno presentato oggi un'interrogazione al ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico Giovannini.

"La responsabilità - hanno spiegato i due azzurri - non è certo di chi ogni giorno cerca di smaltire un carico di lavoro sproporzionato rispetto al personale in campo. Il risultato finale è che i cittadini sono costretti a lunghissime code, fin dalle prime ore del mattino, senza avere neppure la certezza di poter fruire del servizio. Occorre intervenire subito, attraverso la mobilità la procedura che si riterrà più celere per mandare letteralmente i rinforzi e ripristinare la piena funzionalità dell'ufficio".

Lo scorso 4 agosto, si erano creati momenti di tensione fuori dagli uffici, con privati, titolari di autoscuola e di agenzie pratiche auto in fila per ore, ed erano dovuti intervenire i carabinieri.

