Continua lo stato di agitazione nella miniera di Olmedo.

La convocazione dall’assessore Anita Pili, prevista per domani alle 11, “non è assolutamente sufficiente”, spiegano dai sindacati dei lavoratori.

“Abbiamo necessità di incontrare congiuntamente i vertici aziendali di Igea SPA e Assessore all’Industria – aggiungono ancora i sindacati – per poter concertare”.

"Non abbiamo bisogno di rassicurazioni politiche, abbiamo necessità di un confronto fattivo alla risoluzione di una problematica che da troppo tempo si protrae e riguarda non solo l'imminente scadenza dei contratti al 30 novembre, non possiamo permetterci che alcun lavoratore resti a casa”.

Lunedì 22 novembre, concludono i lavoratori, “ci riuniremo in assemblea, se non ci saranno esiti positivi daremo il via ad azioni sindacali”.

