Un 2022 positivo per il mercato immobiliare della Sardegna. Comprare casa nell’Isola costa oggi, in media, 2.129 euro al metro quadro, mentre per affittarla bastano 12,3 euro al metro quadro. I prezzi delle compravendite sono cresciuti del 6,2% rispetto al 2021, quelli delle locazioni del 18,6%.

Sono i dati dell’Osservatorio annuale sul mercato residenziale sardo di Immobiliare.it, il portale immobiliare leader in Italia. «Nell'ultimo trimestre – spiegano i ricercatori – assistiamo a una brusca frenata del mercato delle locazioni, che si contrae (-4%). Rallentamento minore per le compravendite nello stesso periodo, +2,0%».

La provincia di Sassari è il territorio più caro in regione con 2.664 euro al metro quadro (più 7%), la città di Cagliari, invece, sfiora i 2.400 euro, con un +6,4% nel 2022. In generale, comunicano gli esperti, soltanto il Comune di Sassari mostra per le compravendite un trend stabile (-0,6%) in una regione che cresce in modo molto uniforme.

Sul fronte delle locazioni, la provincia di Sassari (con 15,3 euro al metro quadro) e il Comune di Cagliari, con 11,1 euro, sono i territori più cari.

