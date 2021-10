Tra i nuovi Cavalieri del Lavoro premiati oggi dal Capo dello Stato Sergio Mattarella c’è anche un sardo.

Nato a Furtei 69 anni fa ma di Sanluri, è l’amministratore di Quattro srl Salvatore Pilloni. La sua azienda vende prodotti al dettaglio per l’igiene della casa e la cura e la bellezza della persona.

Inizia a lavorare sin dall’età di 13 anni, aiutando il papà in una piccola attività di commercio di alimentari. A 17 anni lascia Sanluri e si trasferisce nel continente in cerca di occupazione.

Per la precisione a Torino, dove in sei mesi cambia cinque lavori: in una fonderia, poi nell’edilizia a montare ponteggi, quindi manovale, panettiere e infine addetto alle pulizie nello stabilimento Mirafiori.

Compiuti i 18 anni rientra in Sardegna e viene assunto come magazziniere in un’azienda locale attiva nella produzione di detergenza per la casa. Azienda di cui poi diventa rappresentante.

Il suo percorso imprenditoriale inizia nel 1976, a 24 anni, quando acquista uno stock di merce invenduta della stessa azienda per venderla in proprio. Apre così il primo deposito merci in un piccolo magazzino di 150 metri quadri e assume cinque dipendenti.

L’attività va a gonfie vele e dopo pochi anni, nel ‘78, costituisce assieme ai fratelli Visspa srl, commerciando all’ingrosso prodotti per la pulizia. Realizza a Sanluri il primo capannone, 3.500 metri quadrati, assumendo 50 dipendenti tra magazzino e uffici.

A fine anni Novanta un nuovo importante passo. Entra nel canale delle vendite al dettaglio con l’apertura della prima profumeria “a libero servizio” con insegna “Linea Bellezza”. In sette anni il marchio arriva a contare 37 punti vendita in Sardegna.

Una crescita vertiginosa, che porta all’apertura di nuove profumerie a marchio “Beauty Star” e drugstore a marchio “Saponi & Profumi”.

Nel 2008 cede la rete delle 50 profumerie “Beauty Star” e “Linea Bellezza” al Gruppo Limoni e costituisce la società Quattro Srl, attraverso la quale guida l’espansione di “Saponi&Profumi” sul territorio regionale.

Oggi l’azienda conta 57 drugstore “Saponi&Profumi”, 4 punti vendita “PiùMe”, 2 profumerie “Je Suis” e un portafoglio di 13.000 articoli. Opera con un magazzino di 12.500 metri quadrati e occupa 390 dipendenti.

Nel 2009 avvia con la famiglia un’altra attività a Sanluri, la cantina Su’entu: un’azienda agricola che si estende su una superficie di 60 ettari, di cui 36 destinati a vigneto. Produce 300mila bottiglie e 11 etichette all’anno, è presente in Europa, America del Nord, Asia e Oceania con un export del 25%.

Pilloni inoltre sostiene attività e iniziative di solidarietà a livello territoriale.

Premiato anche un Alfiere del Lavoro, è Gianni Bellu di Sassari.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata