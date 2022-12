Governo Meloni e maggioranza valutano una ulteriore stretta in manovra al Reddito di cittadinanza.

In particolare – dicono fonti dell’esecutivo - si pensa alla riduzione da otto a sette mensilità di sussidio nel 2023, una modifica che consentirebbe di liberare risorse per circa 200 milioni di euro.

C’è accordo anche sull'aumento a 600 euro delle pensioni minime per gli over 75. La modifica alla manovra sarà introdotta attraverso un emendamento dell'esecutivo, in via di definizione.

Sempre da fonti di maggioranza si apprende che è sul tavolo anche la proroga al 31 dicembre 2022 della Cilas per il superbonus al 110% e la misura “Salva-sport” che consente alle società sportive di saldare in 60 rate i versamenti tributari con maggiorazione del 3%.

Queste ultime due misure entreranno fra gli emendamenti alla manovra che saranno presentati dai relatori.

