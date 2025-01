“L’ulivo in Sardegna : criticità e sinergie”: è il tema del convegno in programma domani dalle 16.30 nella sede della Camera di Commercio di Sassari, in via Roma su iniziativa dalla neonata Confraternita dell'Ulivo della Sardegna del Nord Ovest.

Come sottolineano in premessa gli organizzatori, «la coltivazione dell'ulivo rappresenta non solo un fatto economico, ma ha determinato nei secoli un contributo alla società e la cultura sarda. L'olio fresco di frantoio, le olive conciate in salamoia con alloro e finocchietto fanno parte della tradizione gastronomica della Sardegna tutta, con un territorio di particolare elezione nel nord ovest dell'isola».

La Confraternita dell'Ulivo della Sardegna del Nord Ovest, come evidenzia il presidente Alessandro Arru, «nasce con l’intento collaborativo e di interessarsi degli aspetti culturali, in senso ampio, connessi con la cultura dell’ulivo e dei prodotti da esso derivanti. Lungi dall'immaginare alcuna forma di competizione o in sostituzione di altre realtà, ma integrativa in modo partecipativo con quanti si interessano e occupano, anche in maniera professionale, di tale cultura». «Gli interessi», aggiunge Arru, «spaziano dagli aspetti paesaggistici e architettonici alla storia e all’arte collegate all’ulivo e ai suoi prodotti, dall’uso nella medicina tradizionale agli aspetti farmacologici e medici, dalla promozione dell’uso di olio evo all’abbinamento di quello con le giuste caratteristiche per le pietanze, in sintesi con tutto ciò che può promuovere ed incentivare la conoscenza della coltura e cultura dell’ulivo in tutti i suoi aspetti».

Già da questa prima azione la Confraternita dell'Ulivo invita e condivide con le associazioni di categoria, le amministrazioni, Coldiretti, Città dell'Olio, la Camera di Commercio e tutti i maggiori attori, senza tralasciare un occhio di riguardo per i consumatori e la cittadinanza tutta, compresa l'Università, scuole e istituti di formazione, a pensare una strategia attenta a determinare l'ulivo e l'olio quali asset di sviluppo territoriale.

(Unioneoline)

© Riproduzione riservata