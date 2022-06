Anche Lotzorai mira a fare il suo ingresso tra i 39 comuni sardi (400 in tutta Italia) inseriti nel prestigioso circuito nazionale delle città dell'olio. Lo ha deciso il Consiglio Comunale che ha votato all'unanimità la proposta presentata dal Sindaco Cesare Mannini per l'adesione all'associazione nazionale Città dell'Olio.

«Entrare a far parte di questo circuito» ha spiegato il primo cittadino «significa aderire ai principi della fondazione: divulgare la cultura dell’olivo e dell’olio di oliva di qualità, tutelare e promuovere l’ambiente e il paesaggio olivicolo. Lotzorai ha una forte vocazione olivicola ma per emergere im un mercato come questo bisogna avere particolari connotati organizzativi, far parte di questo circuito d'eccellenza a livello nazionale potrebbe fare da volano per la promozione del nostro territorio. Siamo fiduciosi che il nostro Comune possa presto fregiarsi di questo marchio».

Disco verde all'unanimità anche per l'adesione del Comune all'Associazione Identità Ogliastrina e della Barbagia di Seulo. L'obiettivo tutelare l'identità e il patrimonio genetico ogliastrino che ha una valenza mondiale, inserita tra le 5 blue zone del mondo, ovvero, con la più alta concentrazione di centenari. «Aderire a quest'associazione vuol dire partecipare a una serie di progetti che oltre a dare lustro alla comunità danno anche molte possibilità in termini di promozione turistica e culturale» ha detto il Sindaco.

