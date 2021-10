Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al testo della legge di bilancio.

"Questa è una legge espansiva – ha detto il premier Mario Draghi in conferenza stampa – che accompagna la ripresa ed è in piena coerenza con gli altri documenti che guidano l'azione economica di questo governo. Si agisce sia sulla domanda ma anche molto sull'offerta: tagliamo le tasse, stimoliamo gli investimenti". "Voglio ringraziare – ha aggiunto - i ministri Daniele Franco e Andrea Orlando, è stato fatto un lavoro veramente notevole e siamo molto soddisfatti”.

Alla fine del cdm, spiega, “c'è stato un applauso, c'è stata condivisione per il lavoro fatto".

TASSE – Sulle tasse “mettiamo 12 miliardi per ridurre la pressione fiscale e non otto come si dice in giro. Otto miliardi vanno ad un intervento mirato per ridurre le imposte sulle società, sulle persone, sul cuneo fiscale e ci sono varie ipotesi di impiego di questi 8 miliardi che definiremo con il Parlamento".

"Destiniamo 40 miliardi in un triennio alla riduzione delle imposte – ha continuato - di cui 24 al cuneo e la parte restante agli incentivi fiscali, alle famiglie e imprese per il patrimonio immobiliare e la digitalizzazione".

“IL PAESE CRESCERA’” – Il presidente del Consiglio è ottimista: "Al problema del debito pubblico, a quello delle prestazioni sociali inadeguate e alle altre giuste modifiche del nostro sistema sociale che non abbiamo potuto fare negli anni passati si esce attraverso la crescita: il Paese crescerà bene oltre il 6% e questa è una bussola e la strategia di questo governo". Bisogna infatti mantenere questa crescita “anche negli anni a venire, questi trimestri sono stati notevoli e il quarto si annuncia positivo. Sempre maggiore attenzione si mette sulla qualità di questa crescita e questa è una novità, è un mutamento nel pensiero di chi fa economia in Europa".

PENSIONI – Sulle pensioni ha ribadito che "l'obiettivo è il ritorno in pieno al sistema contributivo, con una transizione a Quota 102 (38 anni di contributi e 64 anni di età)". L’esecutivo, ha spiegato, ha messo mano a Opzione donna, all'Ape sociale "ampliando la gamma di soggetti che possono utilizzarlo”. Il governo “è disponibile al confronto con le parti sociali" e con il Parlamento "perché l'obiettivo è il pieno ritorno al contributivo che è la ‘scatola’ dentro cui tante cose si possono aggiustare", come ad esempio "recuperare al lavoro chi ne è uscito e si trova in nero".

