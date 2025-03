La Regione interviene e garantisce la continuità occupazionale ai lavoratori della ex Sices Spa di Porto Torres. L’assessora regionale del Lavoro Desirè Manca ha siglato il verbale di accordo che consente la prosecuzione della misura di politica attiva a favore dei lavoratori coinvolti nella vertenza apportando importanti integrazioni e adeguamenti contrattuali. «Innanzitutto – spiega l’assessora – abbiamo garantito l’impegno della Regione affinché possa proseguire l’intervento, attuato per il tramite della Multiss Spa e avviato nel luglio 2024, prorogando la scadenza del termine di conclusione dello stesso fino al mese di ottobre di quest’anno. Aspetto ancora più importante – sottolinea l’esponente della Giunta – riguarda la modifica del contratto applicato, che, per la prima volta sarà coerente con le mansioni svolte da ciascun lavoratore».

Così l’assessora del Lavoro Desirè Manca illustra l’accordo siglato ieri a Sassari con i sindacati, l’Aspal, in qualità di soggetto attuatore dell’intervento, e la Provincia di Sassari in qualità di gestore. «Valutata, inoltre, l’utilità del progetto, ci impegniamo a reperire le risorse necessarie alla prosecuzione dell’intervento sino a tutto l’anno 2026”, conclude l’assessora».

