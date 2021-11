Torna a crescere l’economia in Sardegna, terza in Italia per numero di nuove imprese con un tasso di crescita dello 0,44%.

E' quanto si legge nel rapporto della Camera di Commercio di Sassari sul terzo trimestre 2021, che parla di crescita in tutti i macrosettori economici tranne il commercio. La traina Sassari con lo 0,54%, come Milano. Nel Capo di Sopra ci sono 1.638 nuove imprese, 893 quelle chiuse. Cagliari e Oristano sono decime, Nuoro 81esima.

Aumentano le imprese legate a bellezza e cura delle persone (+0,7%), attività immobiliari (+1,5%) e agenzie di viaggio (+1,1%). Bene il turismo, con un +0,6% di ristoranti e alloggi.

Crescono anche le costruzioni. Ampliando l'analisi ai primi nove mesi dell'anno, la Sardegna è quinta in Italia con un +1,36%. Sassari è seconda: +2,19%. Seguono Nuoro (+1,62%) e Cagliari e Oristano (+0,8%). Si registra un +3,5% delle attività professionali e scientifiche, mentre sembra strutturale la contrazione delle imprese commerciali: -0,5%. Le più colpite sono le attività di vendita al dettaglio. Le società di capitale sono il 20%, metà di loro sono società a responsabilità limitata semplificata. Le imprese individuali restano le più numerose: 65%.

Reggono le imprese femminili (+0,8%) e artigiane (+0,5%), recuperano quelle giovanili (+3%), calano quelle straniere (-0,4%). Il 32% delle imprese sarde è nel Nord Sardegna. Recupera anche l'occupazione. Tra inizio gennaio e fine giugno gli addetti erano passati da 121.182 a 112.953 a fine, mentre tra luglio e settembre si è superata di nuovo quota 121mila.

"Non dobbiamo fermarci - afferma Stefano Visconti, presidente di UnionCamere Sardegna -. Il contesto economico vuole lasciarsi alle spalle la crisi e crede nella ripartenza, i segnali sono confortanti". Per la vice presidente della Camera di Sassari, Maria Amelia Lai, "gli imprenditori non hanno mai gettato la spugna e hanno raggiunto obiettivi degni di nota nazionale".

Per il presidente del Consiglio regionale, Michele Pais, "Sassari rialza la testa e si riprende il suo ruolo, i dati della Camera di Commercio confermano la crescita dell'economia regionale e del territorio di Sassari, tra i più performanti d'Italia, i risultati certificano anche la piena efficacia degli strumenti messi in campo dalla Regione, ma restano criticità croniche su cui occorre lavorare con istituzioni, parti sociali, imprese e lavoratori".

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata