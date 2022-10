Nuovo accordo fra Gazprom e gli acquirenti di gas dall'Italia, con la ripresa delle forniture e del trasporto di gas russo attraverso il territorio austriaco e in direzione del nostro Paese. È quanto ha dichiarato il produttore di gas russo in un comunicato.

"Gazprom e gli acquirenti italiani sono riusciti a trovare un accordo sul formato di cooperazione tra i cambiamenti normativi in Austria alla fine di settembre. L'operatore austriaco ha comunicato la sua disponibilità a confermare le nomine di trasporto di Gazprom Export, il che rende possibile la ripresa delle forniture di gas russo attraverso il territorio austriaco”.

Da Strasburgo, intanto, la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, fa sapere come l’Ue sia pronta a porre un tetto sul prezzo del gas. "I prezzi elevati del gas fanno lievitare i prezzi dell'elettricità. Dobbiamo limitare questo impatto inflazionistico del gas sull'elettricità ovunque in Europa. Per questo motivo, siamo pronti a discutere un tetto al prezzo del gas utilizzato per generare elettricità. Questo tetto sarebbe anche un primo passo verso una riforma strutturale del mercato dell'elettricità", ha chiarito von der Leyen.

"Abbiamo diminuito il nostro consumo di gas di circa il 10%. Dobbiamo fare di più ma è un dato importante. Le forniture di gas russo sono diminuite fino ad arrivare al 7,5% del gas nei gasdotti", ha anche aggiunto.

"Un simile tetto ai prezzi del gas deve essere concepito in modo adeguato – ha poi precisato la presidente della Commissione Ue – per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento. E si tratta di una soluzione temporanea per far fronte al fatto che il Ttf, il nostro principale parametro di riferimento per i prezzi, non è più rappresentativo del nostro mercato”.

(Unioneonline/v.l.)

