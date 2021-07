Le borse e gli accessori ecosostenibili dell’artigiana sarda Adelaide Carta sono stati presentati ed esposti alla manifestazione Altaroma, che si è svolta nei Cinecittà Studios della Capitale.

La fashion designer di borse e accessori vegan, originaria di Guspini e componente del Gruppo Giovani di Confartigianato Sardegna, ha presentato “Anno 22”, la prima collezione “No season”, con la quale intende allontanarsi dal concetto di “stagione”.

Nelle sue produzioni la stilista attinge dal passato per provare a ottenere fascino senza tempo, al di là delle tendenze passeggere.

L’obiettivo dell’artigiana della moda è quello di invertire il processo di autodistruzione ambientale della cosiddetta “moda veloce”; per questo, nei suoi lavori ha voluto utilizzare solo materiali riciclati provenienti da materie plastiche oceaniche e materiali vegetali a base di granturco.

I lavori di Carta intrecciano e valorizzano sempre la cultura della Sardegna, utilizzando materiali ecologici e vegani e facendo risaltare i dettagli di sughero e le stampe tradizionali.

“Ancora una volta gli artigiani sardi sono nel gotha del fashion design internazionale – ha commentato Fabio Mereu, Presidente di Confartigianato Sud Sardegna – e di questo siamo molto orgogliosi anche perché queste piccole, ma preziosissime realtà, avranno la possibilità di presentare le proprie creazioni a una platea di interessati e acquirenti così ampia e qualificata”.

“La partecipazione delle imprese a queste manifestazioni – ha aggiunto – è la riprova del fatto che anche in Sardegna si possa lavorare bene, realizzando produzioni che non temono la concorrenza. E, lo diciamo con orgoglio, i nostri artigiani della moda non sono secondi a nessuno”.

“Il grande bacino della moda sarda – ha concluso il Presidente di Confartigianato Sud Sardegna – è come una ‘perla’ da coltivare, valorizzare ed esporre in ogni mercato del mondo”.

(Unioneonline/F)

