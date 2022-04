Un evento fieristico dedicato alla nautica, settore importante e trainante per l'economia sarda e componente di prestigio della filiera del turismo isolano.

E un salone regionale di riferimento, arrivato a Olbia con l’obiettivo di “innescare processi di sviluppo e di promozione nell'intero territorio regionale, proponendo l'Isola come un'unica destinazione nautica”.

Così il presidente della Regione, Christian Solinas, ha presentato la "Fiera Nautica di Sardegna", appuntamento promosso dall'assessorato regionale al Turismo, Artigianato e Commercio e dal Cipnes Gallura (Consorzio industriale provinciale nord est), che si svolge nel porto turistico di Olbia da oggi fino al 26 aprile. La manifestazione fa parte del progetto "Sardinia discovery journey", inserito nel più ampio programma di marketing regionale "Insula - Sardinia quality world".

"Questo evento, atteso da anni, contribuirà a valorizzare e sviluppare il comparto dell'industria nautica in Sardegna, oltre che a intercettare il target del turismo nautico e diportistico, già diffuso nell'Isola, ma che, con un valido supporto fieristico, potrà imporsi maggiormente anche a livello internazionale, veicolando la Sardegna nel mondo con immaginabili vantaggi economici", ha aggiunto il presidente Solinas.

“APPUNTAMENTO DI PRESTIGIO” – "Per la Regione, questo evento deve diventare un appuntamento annuale di prestigio, con ricadute nazionali e internazionali - le parole dell’assessore al Turismo, Gianni Chessa - Grazie anche alla presenza dei maggiori protagonisti del settore (aziende regionali, nazionali e internazionali), allo spazio dedicato all'incontro tra domanda e offerta e al coinvolgimento dell'intera filiera nautica, dalla produzione ai servizi, fino alla formazione. Vogliamo far crescere concretamente il turismo nautico in Sardegna, promuovendola come sede ideale per un polo nautico al centro del Mediterraneo, anche in considerazione del fatto che si tratta di un segmento turistico con grossa capacità di spesa e capace di promuovere la nostra immagine ovunque. I cinque giorni della fiera consentiranno di valorizzare anche altri filoni produttivi identitari e di eccellenza della Sardegna, come l'enogastronomia, l'artigianato, la moda. Un'isola turistica sempre più protagonista, in attesa di una stagione estiva con grandi soddisfazioni".

“NUOVE PROFESSIONALITÀ” – "Durante queste giornate saranno affrontate anche le opportunità di espansione del settore in Sardegna, il suo impatto ambientale, con attenzione allo sviluppo ecosostenibile del comparto, ipotizzando progetti formativi per la riqualificazione e nuove professionalità a supporto della nautica", ha concluso l'assessore Chessa.

LA FIERA – Nella vasta area dell'evento sono presenti oltre 80 stand degli operatori e altrettanti posti barca allestiti lungo le banchine del porto turistico. Sul palco destinato ai dibattiti in programma anche eventi artistici e culturali legati alla tradizione (musica, moda, ballo) e un maxi schermo dove verranno proiettati filmati multitematici sulla “destinazione Sardegna”. Infine, un'area per le attività di promozione enogastronomica.

Con l’occasione dell’inaugurazione, l'assessore regionale ai Lavori pubblici, Aldo Salaris, ha ricordato che "il Piano regionale della rete di portualità turistica, a cui stiamo lavorando, ha come obiettivo il completamento della rete della Sardegna, trasformando così l'Isola in meta privilegiata della navigazione per il diporto, in virtù della sua posizione strategica al centro del bacino del Mediterraneo occidentale, del pregio ambientale della costa e dell'entroterra, della qualità delle strutture e dei servizi portuali offerti. Puntiamo a diventare un'eccellenza anche in questo settore".

“SETTORE TRAINANTE” – "Finalmente, dopo alcuni anni di sacrifici, dovuti alla pandemia, è arrivata l'occasione per mettere in vetrina un settore trainante e fondamentale per l'economia della Sardegna - ha sottolineato l'assessore regionale al Bilancio, Giuseppe Fasolino - Programmando gli investimenti, affinché siano una leva economica, la Regione deve tener conto del mercato. Quello nautico è un settore che merita attenzione perché può produrre risultati concreti sotto il profilo occupazionale a vantaggio dell'intera economia isolana".

“ECCELLENZA ISOLANA” – L'assessore regionale al Lavoro, Alessandra Zedda, ha evidenziato come la nautica rappresenti "un'eccellenza dell'economia isolana, perciò la Regione, che vuole essere vicina al mondo produttivo, si sta attivando per creare migliori condizioni e rimuovere gli ostacoli che rallentano lo sviluppo. Anche con le politiche attive del lavoro, in particolare quelle della formazione, senza trascurare quelle specifiche nel settore dell'economia del mare".

