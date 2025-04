Olbia ospiterà il negozio numero 100 di JYSK, catena danese di articoli per la casa e il giardino, emblema del puro stile scandinavo. Nella città gallurese il taglio del nastro è in programma domani aprile alle 9.30 nella nuova sede, al chilometro 1 della strada statale 125. «L’apertura del 100° negozio», si legge in un comunicato stampa, «rappresenta non solo un traguardo significativo per JYSK, ma anche un simbolo del continuo impegno e investimento nel mercato italiano. Per celebrare il successo, sceglie la Sardegna, dove lo store di Olbia è già il quinto sull’isola, dopo i successi di Sassari, Sestu, Oristano e Carbonia».

Saranno presenti Jan Bøgh, presidente & CEO di Lars Larsen Group Retail; Rami Jensen, presidente & CEO di JYSK; Mikael Nielsen, Executive Vice President Retail di JYSK e Cesare Bailo, Country Director di JYSK Italia.

Vendita straordinaria – «È stata organizzata una vendita straordinaria - valida fino al 16 aprile - con sconti fino al 75% su più di duemila articoli all’interno dell’ampia selezione di prodotti per casa e giardino, tra cui mobili, tessile per la casa, decorazioni, guanciali, materassi e completi letto, solo per citarne alcuni. E per i clienti che si echeranno in negozio il giorno dell’apertura è previsto un extra sconto del 10%».

Comodità e benessere – Anche il punto vendita JYSK di Olbia è stato progettato secondo lo Store Concept 3.0, «una nuova concezione degli spazi che interessa tutti i nuovi negozi JYSK a livello internazionale e che offre ai clienti maggiore ispirazione e una moderna esperienza di acquisto. Il layout», si legge nella nota, «rende più facile “navigare” tra i corridoi e orientarsi tra le proposte in puro stile scandinavo. Tra queste, nello store JYSK di Olbia si possono scoprire tutte le novità della collezione Nordic Mood per la casa e il giardino. Con l’inizio della bella stagione, infatti, si avvicina il momento per rinnovare gli spazi esterni e godersi al massimo la vita all'aria aperta. Bastano pochi dettagli per trasformare un grande giardino, un intimo patio o un piccolo balcone in un angolo accogliente e confortevole in puro stile hygge, espressione tipicamente danese, si pronuncia hüghe - con l’h iniziale un po’ aspirata – che rappresenta la ricerca di una felicità quotidiana, una filosofia di vita basata sulla sensazione di benessere, comodità e sul senso della condivisione».

Occasioni di lavoro – «La nostra ambizione è essere la prima scelta per coloro che cercano opportunità nel mondo del retail. Crediamo che collaboratrici e collaboratori siano la chiave del nostro successo. Per questo ci impegniamo ad offrire non solo un ambiente di lavoro attrattivo, ma anche possibilità di crescita e stimoli a raccogliere nuove sfide all'interno dell’azienda», sostiene Cesare Bailo, Amministratore Delegato e Country Director di JYSK Italia.

(Unioneonline)

