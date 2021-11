Accettata la dichiarazione di rinuncia all'istanza cautelare che chiedeva di sospendere l'esclusione di Ita e Volotea dalla gara con procedura d'urgenza per l'affidamento dei voli agevolati da e per la Sardegna, i giudici del tribunale amministrativo regionale sardo discuteranno i ricorsi delle due compagnie nelle prossime settimane.

La data della prima udienza non è stata ancora fissata dal presidente del Tar. Viene però intanto scongiurato - almeno per il momento - il rischio di dover ricominciare tutto daccapo.

Dopo le due esclusioni fatte in due distinti momenti da parte della commissione di gara, infatti, la Regione Sardegna aveva optato per una procedura negoziata alla quale avevano partecipato sempre i due vettori e che era stata aggiudicata per sette mesi alla low cost spagnola con un ribasso d'asta di circa 16 milioni di euro.

Sia la new-co italiana, nata dalle ceneri di Alitalia, che Volotea non hanno però mai ritirato i ricorsi presentati all'atto del primo bando, rinunciando solo all'istanza sospensiva che avrebbe potuto far cadere l'attuale regime di continuità territoriale.

Ora i giudici amministrativi e i legali delle due compagnie e della Regione si ritroveranno in udienza pubblica per discutere l'esclusione nel merito.

