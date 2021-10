È in programma mercoledì 3 novembre l’udienza al Tar di Cagliari per decidere il futuro della continuità territoriale in Sardegna dopo i ricorsi presentati da Volotea e Ita Airways.

Entrambe le compagnie aeree erano state escluse - in tempi diversi - dalla gara con procedura d'urgenza per affidare il servizio di voli agevolati con oneri di servizio pubblico tra i tre aeroporti dell'Isola (Alghero, Cagliari e Olbia) e gli scali nazionali di Roma Fiumicino e Milano Linate.

Il vettore low cost spagnolo aveva deciso di ricorrere ai giudici amministrativi dopo che stato escluso dal bando per la mancanza di alcuni requisiti formali ritenuti fondamentali dalla commissione di gara (documenti).

La compagnia nata dalle ceneri di Alitalia era stata invece esclusa dal bando d'urgenza per una carenza di "requisiti tecnici per partecipare".

Tre i ricorsi totali presentati dalle due compagnie, uno per ciascuna delle rotte messe a bando. Rotte che sono state poi assegnate a Volotea, ma tramite procedura negoziata.

