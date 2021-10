Domani, all’hotel Sheraton Diana Majestic di Milano, l’assessore al Turismo della Regione Sardegna Gianni Chessa, il presidente del Cipnes Gianni Sarti e il Responsabile della Divisione Agrifood e Marketing Territoriale del Cipnes Massimo Masia presenteranno ai media e agli stakeholder (operatori del canale Ho.Re.Ca. e retail, food blogger, gallerie d’arte) il programma di marketing territoriale “Insula - Sardinia Quality World”.

L’inaugurazione della nuova area promozionale Insula all’interno dell’hotel Sheraton è strategica perché consentirà di promuovere anche in autunno e in inverno la destinazione Sardegna (declinata attraverso le azioni tematiche “I sentieri del turismo enogastronomico” e “Sardegna arte e design”), nella città sede dei principali eventi fieristici nazionali di rilevanza internazionale, di importanti tour operator, gallerie d’arte, e delle grandi centrali di acquisto per il settore food and beverage.

Durante l’inaugurazione si terrà un evento di animazione enogastronomica e artistica nel corso del quale verranno presentate le produzioni identitarie food and beverage e arte e design dell’Isola.

L’hub promozionale Insula di Milano rappresenterà una vetrina permanente del “mondo Sardegna” dedicata alla promozione dei territori, del sistema turistico-ricettivo e allo sviluppo e all’internazionalizzazione delle filiere produttive.

Inoltre, verranno dedicate al nostro sistema produttivo due giornate alla settimana (tutti i mercoledì “Aperitivo Sardegna” e tutte le domeniche “Brunch Sardegna”).

Oltre a ciò, l’albergo destinerà aree di alta visibilità alle produzioni food and beverage e artistiche dell’Isola con l’allestimento di display promo-espositivi interni.

Il programma di marketing territoriale “Insula - Sardinia Quality World” verrà sostenuto da una campagna social media dedicata.

