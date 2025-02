Il CRS4 (Centro di Ricerca, Sviluppo e Studi Superiori in Sardegna) inizia il 2025 con un’importante spinta all’innovazione, depositando cinque nuove domande di brevetto, una delle quali accompagnata dalla richiesta di registrazione del marchio. Un passo strategico per tutelare le invenzioni del centro e rafforzare il suo ruolo nel panorama scientifico e tecnologico.

I nuovi brevetti coprono un ampio spettro di applicazioni: dalle tecnologie interattive per la gestione e l’esplorazione di contenuti multimediali su schermi pubblici ai sistemi per non vedenti, che combinano superfici tattili in rilievo con interfacce bimanuali e guida vocale interattiva.

Soluzioni energetiche intelligenti basate sull’Internet of Things (IoT) per l’ottimizzazione delle microreti elettriche, inclusa la ricarica di flotte di veicoli elettrici alimentati da fonti rinnovabili ai sensori ottici avanzati per il monitoraggio territoriale, dalla protezione civile alla sicurezza urbana. Fino all’intelligenza artificiale per la Lingua dei Segni Italiana (LIS), con reti neurali capaci di riconoscere e tradurre segni isolati e continui nei video.

Un traguardo significativo che si aggiunge ai 42 software già protetti dalla SIAE in soli due anni e ai 10 brevetti registrati dal CRS4 negli ultimi anni. «Oggi aggiungiamo un altro tassello alla strategia di tutela della nostra ricerca», spiega Giacomo Cao, amministratore unico del CRS4. «Uno dei nuovi brevetti ha già ottenuto il via libera per il deposito del marchio, che si aggiunge ai tre registrati negli ultimi quattro anni e mezzo. Sono gli unici marchi di proprietà del CRS4 dalla sua fondazione nei primi anni ’90».

Cao sottolinea anche un aspetto importante: «I nostri ricercatori e tecnologi hanno compreso che la protezione della proprietà intellettuale non è in conflitto con la pubblicazione scientifica, ma ne amplifica la visibilità e le opportunità commerciali. Il nostro obiettivo è che questi brevetti diventino soluzioni concrete, capaci di generare un impatto reale nella società e nel mercato».

