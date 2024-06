Le segreterie confederali chiamano in causa la Regione e l’assessore regionale all’industria, Emanuele Cani risponde. L’esponente della giunta Todde sarà a Porto Torres e Sassari per un sopralluogo nei singoli siti industriali. L’appello era stato lanciato durante la seduta in plenaria delle commissioni convocate su richiesta del consiglio, presieduto da Franco Satta e alla quale aveva partecipato il consigliere regionale Antonio Spano che aveva raccolto le istanze espresse dallintero consiglio. Lunedì 3 giugno sarà a Porto Torres e Sassari per incontrare le organizzazioni sindacali, e discutere sulla necessità di rimettere al centro dell’azione politica regionale le vertenze del Nord Ovest dell’isola.

Il programma della giornata prevede, alle 9.30, la visita alla centrale di Fiumesanto e l’incontro con la dirigenza di EP Produzioni sul piano di sviluppo proposto ormai un anno e mezzo fa per la riconversione della centrale e la contestuale uscita dal carbone. Alle 11,15 sarà poi a Sassari, presso la sede della regione in via Roma per incontrare i sindacati confederali.

Si parlerà del protocollo d’intesa sulla chimica verde, dopo le diverse interrogazioni presentate al ministro Urso dai parlamentari del territorio riguardo la mancata convocazione della cabina di regia.Al termine della mattinata si recherà poi presso il Consorzio Industriale di Sassari anch’esso in fortissima crisi economica e di risorse umane come risulta dai diversi appelli delle scorse settimane.

Nel primo pomeriggio incontrerà poi il sindaco di Porto Torres Massimo Mulas che aveva promosso l’incontro con i sindacati.

