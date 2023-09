Via libera dall’assessorato al Turismo, artigianato e commercio della Regione all’avviso pubblico per la concessione di contributi alle attività commerciali.

L’avviso, come sottolineano dalla Regione, prevede azioni di sostegno attraverso la concessione di agevolazioni per l'acquisto di “beni strumentali”.

Le agevolazioni saranno erogate esclusivamente per l’attuazione di piani di investimento.

Le risorse finanziarie destinate sono pari a 7 milioni per la concessione delle agevolazioni a sostegno degli investimenti, e ad 500mila euro per la concessione delle agevolazioni in conto interessi e per l'incremento occupazionale.

Può presentare domanda chi è iscritto nel Registro delle Imprese, aventi sede legale in Sardegna, che abbiano realizzato l’investimento nel territorio regionale e stipulato con le banche almeno un’operazione di credito a sostegno degli investimenti attivati nell’esercizio di attività. Possono beneficiare della misura le attività che riguardano commercio al dettaglio, somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, tabaccai, edicole, ausiliari del commercio, commercio al dettaglio di beni e servizi per via elettronica in questo caso esclusivamente se congiunto, connesso e funzionale ad altra attività di commercio al dettaglio in sede fissa e commercio all’ingrosso già esercitata.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata