In Sardegna le bollette dell’elettricità nel 2022 sono state le più salate d’Italia, soprattutto per le famiglie del Cagliaritano.

È quanto emerge da un’analisi di Facile.it: guardando ai consumi energetici dell’anno appena trascorso, i residenti (con contratto di fornitura nel mercato tutelato) nel capoluogo e dintorni hanno speso, in media, 1.851 euro per la bolletta elettrica (+108% rispetto al 2021). Il consumo medio a famiglia rilevato nel 2022 è stato pari a 3.799 kWh.

Dopo quella di Cagliari si è speso di più nelle province del Sud Sardegna (1.832 euro, 3.761 kWh) e Oristano (1.774 euro, 3.641 kWh); chiudono la classifica Nuoro (1.689 euro, 3.466 kWh) e Sassari (1.676 euro, 3.440 kWh).

A livello regionale la spesa media 2022 per l’energia elettrica è stata pari a 1.789 euro. La Sardegna si guadagna così il primo posto nella classifica delle regioni dove si è speso di più per l’elettricità. «Prezzi così alti a fronte di un consumo medio molto elevato – secondo Facile.it - si spiegano con l’assenza di fornitura di gas in molte parti dell’Isola, situazione che spesso viene compensata ricorrendo a dispositivi elettrici anche per il riscaldamento, con grossi impatti sulla bolletta».

Ma c’è una speranza: il calo del prezzo della materia prima registrato a inizio 2023.

«Con il nuovo anno abbiamo assistito a buoni segnali sia per il costo dell’energia elettrica che per il gas – spiega Mario Rasimelli, Managing Director Utilities di Facile.it -. Non bisogna, però, abbassare la guardia ed è bene continuare a monitorare i propri consumi e controllare periodicamente le offerte presenti sul mercato così da identificare eventuali possibilità di risparmio».

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata