In Sardegna il Pil non cresce, l’Isola è la regione fanalino di coda in Italia assieme alla Calabria.

Il dato emerge dall’analisi sulle economie regionali del centro studi di Confcommercio, diffusa in coincidenza con l’assemblea annuale. Il sud in generale è «fermo ai box», mentre i divari con il Nord che si acuiscono: il Mezzogiorno nel 2023 crescerà infatti quasi tre volte meno del Nord.

Al primo posto c’è la Lombardia con una crescita del Pil dell’1,7%, all’ultimo Calabria e Sardegna con crescita zero. La stima del Pil 2023 è +1,4% per Nord-Ovest e Nord-Est, +1,2% al Centro (che è anche la media italiana) e +0,5% al Sud.

Nelle stime sulla crescita la Lombardia è seguita da Veneto e Valle d’Aosta (+1,5%), poi il Trentino Alto Adige, l’Emilia Romagna e la Toscana (+1,4%). Seguono Liguria (+1,3%), Friuli e Lazio (+1,2%), Abruzzo e Marche (+1,1%). Il divario diventa più netto con la Puglia a +0,9%, Piemonte +0,7%, Umbria +0,6%, Campania +0,5%, Sicilia, Basilicata e Molise +0,2%. Ferme, desolatamente immobili, Calabria e Sardegna.

Divario che si conferma anche per i consumi: +1,2% al Nord, +0,4% al Sud: se la media italiana è del +1%, in Sardegna i consumi crescono solo dello 0,3%, meno che nel resto del Mezzogiorno. E considerando il paragone con quelli del 2020 sono addirittura in calo dello 0,6%.

Il rapporto si sofferma anche sulla demografia: come era prevedibile, si spopola il solo Mezzogiorno. Nel 2023 la popolazione italiana si è ridotta di quasi un milione di persone rispetto al 2019, di cui oltre la metà nel Mezzogiorno. Pesa l’occupazione, al Sud gli occupati «sono meno di quelli di 30 anni fa».

Il quadro della demografia d'impresa fa invece emergere una «economia sempre più terziaria» e che «al sud nascono più imprese»: il rapporto evidenzia che «prosegue senza sosta il processo di terziarizzazione della nostra economia, le imprese dei servizi di mercato, quelle che Confcommercio rappresenta, hanno sfiorato i 2,8 milioni nel primo trimestre di quest'anno, ossia il 54,8% del totale».

