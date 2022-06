Il 90 per cento delle sugherete che ogni anno in Italia producono un miliardo e mezzo di tappi si trova in Sardegna. Nei dati diffusi dalla campagna internazionale di promozione del sughero, sostenuta e finanziata da Apcor (Associazione Portoghese del Sughero) e Assoimballaggi - Federlegno/Arredo, emerge che l'86% dei consumatori in Italia ritenga che il sughero naturale sia già di per sé segno di qualità del vino.

Il nostro Paese conta una produzione media annua di circa 6mila tonnellate. Il 90% delle sugherete è nel nord della Sardegna, nella regione della Gallura tra Tempio Pausania e Calangianus. Sul territorio, tra industrie e aziende artigiane, sono presenti circa 250 imprese che trasformano circa il 70% di tutto il sughero destinato alla produzione di tappi. Un settore che dà lavoro 6mila sardi tra lavoratori diretti, stagionali e indotto.

Nel mondo la produzione media di sughero è di 200.000 tonnellate e si concentra principalmente nel bacino del Mediterraneo occidentale coperto oggi da 2,1 milioni di ettari di foreste da sughero tra Portogallo, Spagna, Marocco, Algeria, Tunisia, Italia e Francia.

