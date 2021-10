Per la prima volta in Francia i consumi di mozzarella hanno superato quelli del camembert.

Secondo i media locali, a settembre le vendite del celebre formaggio italiano sono state superiori per la prima volta a quelle di uno dei prodotti simbolo d’Oltralpe.

Nella patria dei formaggi, con centinaia di varietà, apprezzate in tutto il mondo, "per la prima volta, la curva delle vendite di camembert, in calo regolare del 3% all'anno, è passata al di sotto delle vendite di mozzarelle che ha visto, da parte sua, una crescita annuale del 5%", ha dichiarato Fabrice Collier, presidente di un sindacato che riunisce produttori di Camembert della Normandia, il Syndicat normand des fabricants de camemberts (Snfc).

Dall'inizio dell'anno e fino all'11 settembre sono state vendute oltralpe 29.230 tonnellate di camembert contro 33.170 tonnellate di mozzarella.

Collier si è detto molto preoccupato per l’avvenire: "Negli anni ottanta producevamo in Francia 180mila tonnellate di camembert di cui una parte veniva esportata, ovvero il doppio di oggi. Con il divieto di ogni riferimento alla Normandia per i camembert pastorizzati, siamo particolarmente preoccupati per il futuro della filiera".

