C'è un momento chiave nel processo birrario: la fermentazione. È lì che i mastri birrai di Ichnusa hanno scelto di intervenire - o meglio, di aspettare. Nasce dal tempo e dalla passione per la qualità Ichnusa Metodo Lento, la nuova referenza dello storico birrificio sardo che arriva nella primavera 2026 sui banconi del fuori casa e negli scaffali della GDO.

«Metodo lento racconta nel suo nome la storia della sua ricetta - spiega Paolo Ciccarelli, Direttore del Birrificio Ichnusa – Lasciare più tempo al lievito di lavorare ci ha permesso di esprimere al meglio e con più chiarezza il profilo organolettico e gli ingredienti. Dedicare più tempo alla fermentazione non rende una birra migliore in assoluto: è stata una decisione tecnica pensata per questa birra specifica che ci ha permesso di trovare l'equilibrio che cercavamo».

Metodo Lento è una lager chiara con un grado alcolico di 4,3% vol. che grazie al processo a lenta fermentazione e alla sua ricetta offre una birra dal corpo pieno e dal gusto rinfrescante, ma con carattere, in pieno stile Ichnusa, creata per essere valorizzata dalla distintiva bottiglia in versione trasparente. Colore brillante, schiuma bianca e compatta, note erbacee, speziate e vegetali del luppolo al naso; un'amarezza moderata al palato, bilanciata dalle note più delicate del malto.

Una bottiglia che amplia la famiglia Ichnusa e si affianca alla ormai iconica Non Filtrata.

La novità Ichnusa arriva nel mercato con due formati: la bottiglia da 33 cl per il canale Ho.Re.Ca., mentre nel canale moderno arriva con una bottiglia da 50 cl.

