Continua a salire il prezzo della benzina in Italia. I rincari maggiori riguardano il carburante venduto su autostrade e strade extraurbane, in particolare quello erogato in modalità self service.

E, secondo gli ultimi dati del Ministero dei Trasporti, l’Isola è tra le regioni dove si spende di più per fare il pieno all’automobile.

Sono molti a livello nazionale i distributori dove si è superata quota 2 euro al litro, mentre per quanto riguarda il prezzo medio l’importo più alto si registra in Puglia, dove per il rifornimento self si spendono in media 1,969 euro al litro.

Seguono la Calabria (1,967 euro al litro), la Basilicata (1,966), la Liguria (1,965) e, come detto, la Sardegna, dove il prezzo medio è di 1,962 euro per ogni litro di benzina immesso nel serbatoio.

Per contro, i prezzi medi più bassi del self si registrano in Umbria (1,936 euro/litro), in Veneto (1,925) e nelle Marche (1,924).

