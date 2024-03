Il passaggio dal mercato tutelato dell’energia elettrica a quello libero e il cambiamento epocale che si sta affrontando anche nell’Isola saranno al centro del talk “Risparmiare” che andrà in onda domani alle 11 in streaming sul sito web www.unionesarda.it. La trasmissione, dal titolo “Energia. Dal mercato tutelato al mercato libero: sfide, soluzioni e prospettive”, condotta dal giornalista dell’Unione Sarda Giuseppe Deiana, vedrà la partecipazione di Andrea Cavallini, presidente e ad di A2A Energia, Paolo Bellotti, responsabile marketing e vendite di A2A Energia, Carlo Stagnaro, direttore delle ricerche dell’Istituto Bruno Leoni, e Fabrizio Pilo, prorettore per l’Innovazione dell’Università di Cagliari.

La trasmissione permetterà di fare il punto sul cambiamento del mercato elettrico, con il compimento delle liberalizzazioni che sono state avviate oltre vent’anni fa nel nostro Paese e che interessano anche il mercato dell’energia. La presenza dei manager di A2A, azienda che opera nell’Isola dove si è aggiudicata l’asta per le famiglie che rientrano nel mercato a tutele graduali, permetterà di avere anche il punto di vista della società che gestirà migliaia di clienti in Sardegna.

© Riproduzione riservata