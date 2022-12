Produttori da tutta l'isola, artigiani del dolce, giovani aziende vitivinicole e olearie, imprese agricole che coltivano grani antichi e zafferano.

All'insegna della sostenibilità sarà inaugurato il 17 dicembre prossimo, a partire dalle 8:30 al Community Hub di Olbia, il primo mercato contadino di Poltu Cuadu, realizzato grazie alla collaborazione con Slow Food Gallura.

Sugli stand, prodotti a chilometro zero, antiche varietà sapientemente riscoperte e frutto di storie di famiglia tramandate e coltivate per non perderne il sapere e il sapore. Il mercato contadino sarà l'occasione per conoscere tante imprese agricole provenienti da varie zone della Sardegna, da Guspini a Turri, da Gonnosfanadiga a Sennori, dalla Nurra a Siniscola.

Dopo il primo appuntamento in versione natalizia, il mercato contadino si ripeterà ogni terzo sabato del mese negli spazi del Community Hub.

