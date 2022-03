Tra i protagonisti del festival “Sardegna in rassegna” che si svolge in Svizzera, ci sarà anche il carciofo spinoso di Sardegna Dop. A Lugano, dal 13 marzo al 3 aprile, va in scena la nona edizione della rassegna durante la quale gli svizzeri potranno gustare le specialità dell’enogastronomia isolana al ristorante L'argentino che promuove l’evento in collaborazione con il Consorzio di Tutela del Carciofo spinoso di Sardegna DOP diretto da Carlo Cherchi e da quello dell'Olio extra vergine d'oliva Sardegna DOP.

"Sarà proposto in purezza, oppure abbinato al muggine affumicato di Cabras della cooperativa Mare Pontis, con il polpo, i molluschi, l'agnello sardo, il pecorino del caseificio della cooperativa di Nulvi", spiega la chef Angela Murgia, socia del Consorzio e alla guida dell'iniziativa assieme a Simone Barraco, chef dell'Argentino. "Ancora - prosegue Murgia - declinato nelle sue mille consistenze, crudo in insalata, fritto, sottolio, in crema, candito e come farcia del raviolo fritto".

Per Carlo Cherchi è un'occasione "per far conoscere la bontà dei nostri prodotti, carciofo in primis, ma con una sinergia con altri prodotti a indicazione geografica, come l'Olio evo Sardegna DOP". Titolare del ristorante L'Argentino, nato nel 1979 a Breganzona, Lugano, è Salvatore Nieddu, figlio di ristoratori sardi, ambasciatore della cultura enogastronomica sarda in terra svizzera.

