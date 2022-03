Arriva dalla Sardegna il miglior olio biologico al mondo. A incoronare il Biologico Dop Sardegna dell’Accademia Olearia di Alghero sono stati gli esperti del concorso internazionale Monocultivar Olive Oil. E per il terzo anno consecutivo viene inserito nella classifica stilata dal rinomato Gino Celletti. Oggi è il più premiato nella categoria Monocultivar Biologico 2022 con tre podi: Dinasty of the Year, Best Packaging Bio e il più importante Best Bio Of The World 2022.

Accademia Olearia ottiene in tutto sette riconoscimenti. Tra questi tre medaglie d'oro per le monocultivar Bosana, Semidana e Bosana Biologico e il primo posto come Miglior Video Promo 2022.

Il concorso internazionale Monocultivar Olive Oil si tiene dal 2010 a Lodi. È un’occasione per degustare i migliori oli al mondo che vengono valutati da una giuria capitanata da Gino Celletti. "Questi premi così lusinghieri, che arrivano a pochi giorni dalla vittoria delle Cinque Gocce al concorso Bibenda 2022, sono una conferma del nostro impegno che da anni si concentrata per innovare e adottare un'agricoltura sempre più sostenibile e rispettosa dell'ambiente - commenta la famiglia Fois che guida l'Accademia - Questo risultato è merito di chi ogni giorno sceglie i nostri prodotti e ci consente di perseguire con costanza la filosofia della assoluta qualità".

(Unioneonline/s.s.)

