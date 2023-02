I vini di Alghero conquistano una giuria tutta al femminile di esperte sommelier e wine advisor giapponesi, portando a casa tre medaglie d’oro al Sakura Japan Women’s Wine Awards 2023.

Grande soddisfazione per la Cantina Santa Maria La Palma che, con le etichette Aragosta Vermentino, Aragosta Rosé e Aragosta Brut, ha ricevuto il massimo riconoscimento in uno dei più rilevanti concorsi internazionali del settore.

Il premio è unico nel suo genere in quanto si tratta di una manifestazione gestita esclusivamente da una giuria al femminile tra cui figurano esperte, senior sommelier, wine advisor e giornaliste chiamate a scegliere le migliori etichette tra migliaia di partecipanti.

L'Aragosta Brut (foto Fiori)

«Vogliamo ringraziare tutti i nostri soci per il grande lavoro e tutte le persone che ogni giorno scelgono i vini della linea Aragosta per accompagnare i propri pasti e i momenti di convivialità - sottolineano dall’azienda - Crediamo che queste etichette siano un valore per l’intero territorio di Alghero e della Sardegna, di cui rappresentano una forte espressione. Vogliamo evidenziare come questi vini siano prodotti che nascono totalmente a livello locale e supportano con forza l’economia del territorio: acquistarli significa sostenere centinaia di famiglie sarde che lavorano sull’Isola, in quanto ciò che viene generato dalla Cantina Santa Maria La Palma - azienda locale cooperativa - è subito investito nel territorio stesso, generando un indotto diretto per i sardi che qui vivono e lavorano».

