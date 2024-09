L'Italia resta divisa in due anche negli stipendi, che al Nord sono mediamente più alti del 35% rispetto a quelli del Sud. Tra gli stipendi più bassi ci sono anche quelli dei sardi, in particolare a Nuoro, penultima in classifica davanti alla sola Vibo Valentia. I conti in busta paga li ha fatti la Cgia di Mestre, elaborando dati Inps e Istat: se gli occupati nelle regioni settentrionali hanno una retribuzione media giornaliera lorda di 101 euro, i colleghi meridionali ne guadagnano solo 75.

Se la media italiana è di 22.839 euro annui di busta paga, quella sarda è di quasi 6mila euro inferiore.

Una differenza, afferma l'ufficio studi mestrino, dovuta alla maggiore produttività del lavoro al Nord, che supera del 34% il dato delle regioni meridionali. Il confronto in termini assoluti rende chiarissima questa disparità: la retribuzione media annua lorda di un lavoratore dipendente in Lombardia è pari a 28.354 euro; in Calabria ammonta a poco più della metà, 14.960 euro. In Sardegna, sedicesima tra le venti regioni italiane, ammonta a 16.958, meglio solo di Puglia, Campania, Sicilia e Calabria.

Ma se in Lombardia la produttività del lavoro è pari a 45,7 euro per ora lavorata, in Sardegna è solo di 31,3, e in Calabria di 29,7. Nella classifica della produttività l’Isola è terzultima, fa meglio solo di Calabria e Puglia.

L’abolizione delle gabbie salariale nei primi anni ‘70 del Novecento, osserva la Cgia, ha prodotto solo in parte gli effetti sperati. E le diseguaglianze salariali sono rimaste.

Tra le città con gli stipendi più alti spicca Milano con 32.472 euro annui, seguita da Parma (26.861 euro), Modena (26.764 euro), Bologna (26.610), Reggio Emilia (26.100). I lavoratori dipendenti più poveri, invece, si trovano a Trapani dove percepiscono una retribuzione media lorda annua di 14.365 euro, a Cosenza (14.313 euro), Nuoro ( 102esima e penultima con 14.206 euro). In ultima posizione i lavoratori dipendenti di Vibo Valentia, busta paga di 12.923 euro, 10mila in meno rispetto alla media nazionale.

Come si posizionano le altre città sarde. Cagliari 66esima (18.397 euro), Oristano 85esima (16.453), Sassari 89esima (15.978).

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata