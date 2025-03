Così come era stato preannunciato, a mezzanotte sono entrate in vigore le tariffe Usa del 25% sulle importazioni di merci dal Canada e Messico e l’ulteriore tariffa del 10% sulle importazioni cinesi. Per tutta risposta, il premier canadese Justin Trudeau ha annunciato un’imposta del 25% (con effetto immediato) sulle importazioni statunitensi, per un valore di 30 miliardi di dollari canadesi.

I dazi su altri 125 miliardi di dollari canadesi entreranno in vigore a fine mese. Il Canada imporrà dazi al 25% su 155 miliardi di dollari di prodotti americani. Lo ha annunciato Justin Trudeau, spiegando che le tariffe scatteranno subito su 30 miliardi di prodotti statunitensi, mentre sui restanti 125 miliardi entreranno in vigore in 21 giorni. «I canadesi sono ragionevoli ed educati. Ma non si tireranno indietro da una battaglia soprattutto quando in gioco c'è il paese e il benessere di tutti» coloro che vi abitano, ha detto Trudeau.

Nel frattempo, le Borse mondiali hanno reagito subito alla “guerra dei dazi”. «Crollo di Wall Street e di tutte le Borse mondiali: ecco i primi effetti della scellerata politica di Donald Trump sui dazi. Altro che tagliare gli aiuti all'Ucraina! Con queste assurde decisioni di Trump, finirà che saranno gli Stati Uniti a dover chiedere aiuti umanitari», ha scritto su X Sandro Gozi, eurodeputato di Renew Europe e segretario generale del Partito Democratico Europeo.

