Il Gruppo Grimaldi potenzia i collegamenti da e per le isole maggiori.

La compagnia ha avviato il servizio ro-pax (passeggeri, auto, camion e rimorchi) Napoli-Cagliari-Palermo, essendosi aggiudicata la relativa gara del ministero delle Infrastrutture per i servizi in continuità territoriale.

La motonave Corfù può trasportare fino a 956 passeggeri e 2.256 metri lineari di merce rotabile tra auto, furgoni, camion, semirimorchi e altro.

Il servizio avrà frequenza bisettimanale da tutti i porti, con partenza da Napoli ogni lunedì e venerdì. Da Cagliari per Napoli, il Gruppo ha programmato partenze ogni giovedì e domenica. Le partenze da Cagliari per Palermo sono, invece, previste ogni martedì e sabato. Infine, da Palermo per Cagliari ci saranno partenze ogni mercoledì e domenica.

"La linea Napoli-Cagliari-Palermo rappresenta una novità assoluta per il nostro Gruppo, che così conferma il proprio impegno per la continuità territoriale tra il Continente e le isole maggiori, nonché per i collegamenti tra la Sicilia e la Sardegna", ha affermato Emanuele Grimaldi, amministratore delegato della compagnia.

