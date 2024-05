Il Cannonau incanta e riscuote successi. L’edizione 2024 del Grenaches du Monde a Parigi lo scorso lunedì 13 ha confermato il momento eccellente del vino prodotto da questo vitigno e delle aziende sarde. Sei etichette isolane premiate con la Gran Medaglia d’Oro, il massimo riconoscimento previsto dal concorso enologico internazionale, 18 trofei d’oro e 7 argenti.

«L'edizione olimpica di Grenache du Monde 2024 si è ancora una volta rivelata una vetrina straordinaria per mettere in mostra le eccellenze enologiche italiane e in particolare sarde», ha spiegato Enzo Scivetti, responsabile Italia del GdM. «La crisi del settore e alcuni aspetti logistici non hanno favorito una partecipazione più ampia come avvenuto lo scorso anno, ma i risultati sono stati ancora più entusiasmanti con il Cannonau sardo assoluto protagonista dell'evento. Sei Gran Medaglie d'oro e oltre trenta medaglie totali suggellano un riconoscimento di valore assoluto di cui sono orgogliosamente ambasciatore insieme alla squadra di giudici italiani di assoluto valore che nel contesto di una valutazione assolutamente alla cieca, ha saputo dimostrare anche l'eccellenza dei nostri degustatori». Scivetti ha poi aggiunto: «Faccio le mie congratulazioni a tutti, giudici e produttori partecipanti: quasi tutti i vini hanno riscosso punteggi da medaglia ma il sistema di premiazione che prevede una percentuale massima di premiati non ha consentito di allargare ulteriormente il numero dei medagliati purtroppo ma io valore è stato sicuramente riconosciuto

Ecco i vini sardi premiati:

Gran Medaglia d’Oro 2024

Anghelu Ruju - 2008 Sella&Mosca

Crekos - 2020 DOC Cannonau di Sardegna - Cantina Demuru Marco

Festa Noria - s/a autre - Cantina Santadi

L’ora grande - 2022 DOC Cannonau di Sardegna - La Contralta

Scillaras - 2022 DOC Cannonau di Sardegna - Società Agricola Baccalamanza S.r.l.

Ajana blend - 2019 Isola Dei Nuraghi - Ferruccio Deiana

Medaglia d’Oro

Baione - 2022 Doc Cannonau di Sardegna - Cantina Trexenta

Cannonau Le Anfore di Elena Casadei - 2022 Doc Cannonau di Sardegna – Olianas

Dolia - 2022 Doc Cannonau di Sardegna – Cantina Dolianova

Don Salis - 2022 Doc Cannonau di Sardegna - Cooperativa SPES

Fòla - 2020 Doc Cannonau di Sardegna Riserva – Siddùra

Helena - 2023 Doc Cannonau di Sardegna – Cantina Soci

Incantos - 2022 Doc Cannonau di Sardegna – Cantina Dolianova

Icorè - 2022 Doc Cannonau di Sardegna – Cantina Dorgali

Medeus - 2022 Doc Cannonau di Sardegna – Sella&Mosca

Pub Agricolo - 2020 Doc Cannonau di Sardegna – Azienda Agricola Dario Gungui

Redit - 2019 Doc Cannonau di Sardegna Riserva – Cantina S.M. la Palma

Rei – 2020 Doc Cannonau di Sardegna Capo Ferrato – Cantina Castiadas

S’ena – 2021 Doc Cannonau Passito – Antonio Fronteddu Canctina Ziu Andrìa

Saeprus - 2021 Bianco Cantina Castiadas

Surrau Dosaggio zero - 2019 Bianco Surrau

Tuvara - 2019 Isola dei Nuraghi – Vitivinicola Alberto Loi

Ziu Pedru - 2022 Doc Cannonau di Sardegna – Giorgo Fara

Rosso Rossini - 2019 Isola dei Nuraghi - Tenute Rossini

Medaglia d’Argento

Cannonau Riserva - 2021 Doc Cannonau di Sardegna Riserva Poderi Parpinello

San Costantino Cannonau di Sardegna Doc - 2022 Poderi Parpinello

Dimonios - 2021 Doc Cannonau di Sardegna Riserva Sella&Mosca

Oliena Nepente - 2022 DOC Cannonau di Sardegna Nepente di Oliena - F.lli Puddu

Quies – 2022 Provincia di Nuoro (IGT) - Cantine Vedele

Sartiglia – 2022 Doc Cannonau di Sardegna - Azienda Vinicola Attilio Contini

Senes - 2020 Doc Cannonau di Sardegna Riserva - Cantina Argiolas

