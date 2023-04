O gli imprenditori del nord ovest della Sardegna fanno la loro parte, mettendo soldi, o l'aeroporto di Alghero non firmerà i contratti con Ryanair per il 2024. È la Sogeaal a “battere cassa”. E la società, controllata a maggioranza dal fondo F2i pronto a conquistare anche la Sogaer di Cagliari, con già in pancia Olbia, ha come obiettivo la gestione dei bandi della continuità territoriale.

La proposta alla Regione è: date i soldi a noi e troviamo le compagnie.

I particolari emergono solo adesso, ma sono stati messi nero su bianco durante l'ultima riunione del consiglio di amministrazione a Fertilia, il 9 marzo. Un incontro con molti punti all'ordine del giorno fra i quali il "Rinnovo contratto di incentivazione Ams con il vettore Ryanair": è quello che regolamenta le tratte storiche. Si parla di «importanti ipotesi di sviluppo» su Alghero. Si assicura il «massimo impegno nelle trattative» ma «i contratti commerciali, a causa delle condizioni onerose poste della controparte, portano marginalità ridotte alla società».

Per questo sono chiamati a contribuire coloro che, stando alla tesi dal management di Sogeaal, usufruiscono dei vantaggi del grande numero dei passeggeri: gli imprenditori.

Enrico Fresu

