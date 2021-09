"Sono stata con Giuseppe Conte fuori dai cancelli dello stabilimento Gkn a Campi Bisenzio, a Firenze. Ci siamo andati per ascoltare, per confrontarci con i lavoratori, per portare la nostra solidarietà e confermare quanto il MoVimento 5 Stelle sia convintamente in campo in questa battaglia".

Lo ha detto il viceministro allo Sviluppo economico Alessandra Todde, precisando che sulla vertenza lunedì è stato riconvocato un nuovo tavolo a Roma per salvare i posti di lavoro di 422 persone.

"È una situazione difficile, con una azienda che ha smarrito la sua responsabilità sociale, ma dobbiamo essere concreti perché quando parliamo di 422 lavoratori parliamo di 422 famiglie", ha aggiunto.

Todde ha ribadito che "la gestione delle crisi aziendali è strettamente correlata alle politiche industriali - come abbiamo ricordato con Conte - e senza un approccio sistemico, per la siderurgia come per la componentistica auto o altri settori, non si va da nessuna parte. Le filiere vanno riformate verso modelli più performanti e magari vanno prese anche decisioni sulla loro strategicità".

"Dobbiamo introdurre il decreto su cui ho lungamente lavorato con il ministro Orlando sulla responsabilità sociale d'impresa, in modo che tutte le grandi aziende, non in crisi, che hanno preso soldi pubblici e che intendono licenziare o decentrare le produzioni, seguano percorsi normati e ordinati, proprio nel segno della responsabilità sociale. Sono contenta che anche il MoVimento sia al mio fianco in questa battaglia".

