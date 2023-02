Con un via vai di 73.040 passeggeri l’aeroporto di Alghero chiude il mese di gennaio 2023 con un incremento di oltre il 30 per cento rispetto allo stesso periodo pre-pandemia (2019) e di oltre il 66 per cento rispetto al gennaio 2022.

Lo fa sapere la Sogeaal, la società di gestione, sottolineando che a essere determinante è stato il mercato domestico (69.339 passeggeri totali). Ad oggi la società è in attesa degli esiti della procedura negoziata indetta dalla Regione che porteranno alla definizione del vettore a cui saranno assegnati i collegamenti per Roma Fiumicino e Milano Linate, in regime di continuità territoriale. La Sogeaal si dice fiduciosa nel buon esito del percorso intrapreso dall’assessorato dei Trasporti e auspica che sia resa disponibile quanto prima la possibilità per gli utenti di acquistare i biglietti aerei per i collegamenti di continuità territoriale.

Nelle prossime settimane il management presenterà l’intera offerta di collegamenti che saranno disponibili da e per l’aeroporto di Alghero Fertilia nel corso dell’imminente stagione Summer 2023.

