Gaxa, tra gli operatori in Sardegna nella vendita del gas in rete, in seguito alle operazioni di conversione delle reti di distribuzione dei Comuni di Tortolì, Girasole, Loceri e Talana (bacino 22, provincia di Nuoro), ha annunciato che i cittadini potranno beneficiare del gas naturale, che ha sostituito la fornitura di Gpl.

"Come società dedicata interamente alla comunità sarda - ha commentato l'amministratore delegato di Gaxa, Stefano Mereu - siamo orgogliosi di affiancare i cittadini dell'Isola nel percorso che li condurrà all'attivazione di un servizio fondamentale, in grado di garantire importanti benefici sia economici, sia ambientali alle famiglie e al tessuto economico-locale. La procedura è semplice e tutti i nostri canali di contatto sono a disposizione di chiunque avesse bisogno di chiarimenti o di supporto".

Nei mesi scorsi sono già stati convertiti al metano i Comuni di Putifigari, Tissi, Cargeghe, Muros, Uri, Ossi, Usini e Ittiri (bacino 7), Ittireddu, Berchidda, Ozieri e Tula (bacino 9), Pattada (bacino 10), Arzana, Elini, Escalaplano, Ilbono, Lanusei, Lotzorai, Perdasdefogu, Tertenia, Triei, Urzulei, Villagrande Strisaili, Barisardo, Ussassai, Baunei, Osini, Gairo Sant'Elena, Ulassai e Seui (bacino 22).

In primavera anche le reti di Gairo Taquisara e Cardedu.

