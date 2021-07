Se è vero che la ripresa accelera, occorre fare attenzione alle varianti del coronavirus.

Lo ha detto il governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco, che ha parlato a Venezia ai ministri delle Finanze in un G20 all'insegna dell'ottimismo, a proposito di economia e cambiamento climatico.

"Si conferma il miglioramento che ci si attendeva", ha aggiunto.

Il ministro dell'Economia Daniele Franco ha ribadito quanto annunciato dal governatore durante l’assemblea nazionale di Abi: in Italia quest'anno "la crescita quest'anno sarà almeno del 5%".

Ci sono però anche rischi al ribasso, ha affermato Visco: "nelle divergenze" fra Paesi avanzati e Paesi fragili in termini di contagi, vaccinazioni e di conseguenza impatto economico. E poi per le varianti, come la Delta, "su cui c'è molta attenzione, che necessita ancora di attenzione nei comportamenti".

In mattinata, il governatore era intervenuto alla Conferenza annua del Forum Ocse sulla produttività, cercando di andare oltre l’euforia del rimbalzo post-crisi del 2020: "Abbiamo appena affrontato un'altra recessione globale dalla natura e dalle dimensioni senza precedenti, che ha colpito le nostre economie nel mezzo delle rivoluzioni digitale e green".

"Gli aggiustamenti pervasivi creati da questi cambiamenti strutturali, assieme agli strascichi della pandemia, ancora minacciano i nostri Paesi, stanno spingendo l'economia globale in territori sconosciuti" in cui "è difficile immaginare come sarà la 'nuova normale', ma credo che sia i Governi che le banche centrali possano fare molto per impedire che lo shock pandemico lasci ferite permanenti", ha concluso Visco.

