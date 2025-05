L’Assemblea degli Azionisti di Fluorsid SpA, leader mondiale nella produzione di fluoroderivati inorganici, ha approvato il bilancio relativo all’esercizio 2024 e nominato il nuovo Consiglio d’amministrazione.

Tommaso Edoardo Giulini è stato confermato alla presidenza, affiancato da Lior Metzinger, nella nuova veste di vicepresidente esecutivo. Il ruolo di Amministratore Delegato è affidato ad Andrea Alessandro Muntoni, già consigliere dal 2020 e, sin dal 2017, figura chiave nella gestione aziendale di Fluorsid.

Oltre a Daniele Tocco e Stefano Verna, riconfermati in qualità di consiglieri, il Consiglio d’amministrazione si arricchisce della presenza di Federica Moschini e Giuliano Palermo, in qualità di amministratori non esecutivi, figure di comprovata esperienza che porteranno nuove prospettive e competenze strategiche a supporto del business.

Il nuovo assetto organizzativo riflette la volontà di Fluorsid di consolidare il proprio percorso di crescita e affrontare con determinazione le sfide di un settore in profonda trasformazione, rafforzando la governance e valorizzando l’apporto di figure altamente qualificate.

(Unioneonline)

